"8 Mile"-Star plötzlich tot! Rapper wurde nur 46 Jahre alt

New Jersey - Die Rap-Welt trauert! Nashawn Breedlove ist am Wochenende im Alter von 46 Jahren gestorben, wie jetzt bekannt wurde.

Nashawn Breedlove (†46, l.) in der ikonischen Filmszene neben Rap-Star Eminem (50). © IMAGO/Cinema Publishers Collection/Eli Reed

Die Familie des "8 Mile"-Stars bestätigte den Todesfall gegenüber dem US-amerikanischen Promiportal TMZ.

Davor postete Rapper Mickey Factz (41) am gestrigen Montag eine Beileidsbekundung in den sozialen Netzwerken. Demnach sei der 46-Jährige am Sonntag gestorben.

Breedlove wurde bekannt durch seinen Auftritt in dem Film "8 Mile" (2002), der das Leben des Rappers Eminem (50) widerspiegeln soll. In einer Szene stand er als Rapper "Lotto" bei einem Open-Mic-Event mit dem späteren Superstar, der sich da noch "B-Rabbit" nannte, auf der Bühne und duellierte sich mit ihm.

Nashawn Breedlove war vorher bereits im Musik-Business aktiv: Als OX rappte er unter anderem für den Film "The Wash" (2001), in dem Dr. Dre (58) und Snoop Dogg (51) die Hauptrollen spielten.