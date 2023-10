Nach Tod von Aaron Carter: Sohn (1) reicht Klage ein

Zudem hätte die Apotheke, die der Sänger aufgesucht habe, bei der Menge an Medikamenten Alarm schlagen müssen.

Skurril: Die Klageschrift stammt allerdings nicht von der 31-Jährigen selbst, sondern von ihrem und Aarons knapp zweijährigem Söhnchen Princeton (1), in dessen Namen nun schwere Vorwürfe gegen die Ärzte und Apotheker seines Papas erhoben wurden.

Tragen Aaron Carters Ärzte und Apotheker eine Mitschuld am Tod des Kinderstars?

Am 5. November 2022 hatte Aaron Carters Haushälterin den kleinen Bruder von "Backstreet Boys"-Star Nick Carter (43) tot in seiner Badewanne in Lancaster gefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen war der Tod des 34-Jährigen als Unfall eingestuft worden: Carter sei nach der Einnahme von Xanax, Beruhigungsmitteln, die gegen Panikattacken und Angstzustände helfen sollen, sowie eingeatmetem Gas aus Spraydosen ertrunken, hieß es im Autopsiebericht.

Ergebnisse, die die Familie des Musikers jedoch auch knapp ein Jahr nach seinem Tod weiter anzweifelt. Seine Mutter Jane sprach zuletzt von "möglichem Mord" an ihrem Kind und auch Aarons Ex-Partnerin Melanie sucht weiterhin nach Schuldigen für den Tod von Princetons Papa.

In der Klageschrift des kleinen Jungen, der Ende November seinen zweiten Geburtstag feiert, wird nun Schadensersatz in unbestimmter Höhe gefordert.