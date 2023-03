Fremdeinwirkung? Woran starb Aaron Carter wirklich?

Jane Carter will den Tod ihres Sohnes Aaron (†34) aufklären. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ende vergangenen Jahres wurde der Sänger leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Doch bis heute ist nicht klar, woran genau der ehemalige Popstar gestorben ist. An die Spekulationen um eine mögliche Drogenüberdosis will Aarons Mutter Jane nicht glauben - sie fordert endlich Klarheit über den Tod ihres jüngsten Sohnes.

Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtet, hat Jane Carter deshalb im Netz intime Aufnahmen aus Aarons Badezimmer geteilt, die offenbar am Tag seines Todes aufgenommen wurden.

Darauf ist unter anderem eine Badewanne voll grünlichem Wasser zu sehen, in der Aarons Leiche zuvor gefunden worden sein soll. Zudem zeigen die Fotos auf dem Boden verstreute Handtücher und nasse Badezimmerfliesen.

Doch wie aussagekräftig sind diese Aufnahmen tatsächlich?