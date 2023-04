Todesursache im Fall Aaron Carter steht fest: Ex-Verlobte sehr skeptisch!

Der ehemalige Kinderstar wurde in der Badewanne "durch die Wirkung der Drogen handlungsunfähig", was dazu führte, dass er unter das Wasser rutschte und ertrank, so der Bericht.

Vom Kinderstar zum Drogensüchtigen: Aaron Carters Leben wurde von zahlreichen Problemen geprägt. (Archivbilder) © Bildmontage: Holger Hollemann/dpa, Chad Buchanan/Getty Images via AFP

Der Bruder des "Backstreet Boys"-Stars Nick Carter (43) wurde Anfang November letzten Jahres leblos in seinem Haus in Lancaster (Kalifornien) gefunden.

Der 34-Jährige wurde noch vor Ort von den herbeigerufenen Sanitätern für tot erklärt.

Erst ein Jahr zuvor war Carter zum ersten Mal Vater geworden. Kurz nach der Geburt seines Kindes hatte sich der Sänger von seiner damaligen Verlobten Melanie Martin (35) getrennt. Er bekam damals das alleinige Sorgerecht für Söhnchen Prince Lyric. Nach Carters Tod landete der Kleine wieder bei seiner Mutter.

Carter wurde in den späten 1990er Jahren als Popsänger berühmt, als er im Alter von neun Jahren für die "Backstreet Boys" in Berlin auftrat. Danach feierte er mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge. Spätere Comebackversuche blieben jedoch erfolglos.

Seine 35-jährige Ex-Freundin Melanie Martin ist mit dem Autopsiebericht überhaupt nicht zufrieden und fordert weitere Aufklärung.