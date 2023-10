"Ab ins Beet"-Star Ralf "Ralle" Ender stirbt unerwartet mit nur 63 Jahren!

Auch in anderen VOX-Sendungen wie etwa "Einmal Camping, immer Camping", "Ab in die Ruine!" oder "Die Superchefs" war der 63-Jährige zu sehen. Nun müssen die Fans Abschied nehmen von einem ihrer unterhaltsamsten Helden.

Ender war noch in diesem Frühling und Sommer ein fester Bestandteil von "Ab ins Beet". Mit seiner offenherzigen Art und seiner typischen Ruhrpott-Schnauze eroberte er die Herzen der TV-Zuschauer im Sturm.

"Gestern (12. Oktober) ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf 'Ralle' Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben", heißt es in dem Nachruf auf dem offiziellen Facebook-Account des Gartenformats.

Unter dem Post sammeln sich in Windeseile unzählige Kommentare und Beileidsbekundungen. "Er war ein authentischer Kerl mit dem Herz am rechten Fleck", schreibt ein User.

Auch andere behalten den Kult-Gärtner in bester Erinnerung: "Ralle war immer klasse" oder "Unser Mitgefühl geht an seine Familie und Freunde, viel Kraft in dieser schweren Zeit" ist dort ebenfalls zu lesen. Ralfs Familie hat sich bislang noch nicht zum Tod ihres geliebten Familienmitglieds geäußert.

"Ab ins Beet!" ist eine seit 2005 ausgestrahlte Doku-Soap, in der Hobbygärtner bei ihren Bauprojekten in ihren heimischen Gärten gezeigt werden. Im Rahmen der Sendung feierten unter anderem auch Hobby-Choleriker Detlef "Deffi" Steves (54) und seine Frau Nicole ihren großen Durchbruch.