Abnehmerfolg durch Schlank-Pille? Kelly Clarkson räumt mit Gerüchten auf!

Los Angeles - Kelly Clarkson (42) erstrahlt seit einiger Zeit in neuer Silhouette. Sichtlich erschlankt trat sie auch in der letzten Folge ihrer Talkshow auf. Doch die neue Figur der Sängerin brachte die Gerüchteküche beinahe zum Überlaufen. Die große Frage: Hat die 42-Jährige auch auf das populäre Diabetes-Medikament Ozempic zurückgegriffen?

Power-Frau Kelly Clarkson (42) leugnete zwar die Einnahme des bei Prominenten beliebten Abnehmmittels Ozempic, verriet aber nicht, welches Medikament sie einnimmt. © Montage: Matt Winkelmeyer/Getty Images North America/Getty Images via AFP, Cindy Ord/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Von ihren 90 Kilo Gewicht vor gut einem Jahr, bringt Kelly Clarkson mittlerweile nur noch rund 55 Kilo auf die Waage. Unter ihren Fans wurden derweil sehr schnell Gerüchte laut, die Sängerin hätte sich auch an der Abnehm-Droge Ozempic bedient, die seit geraumer Zeit bei vielen Promis die Pfunde purzeln lässt.

Jetzt räumte die "Since U Been Gone"-Interpretin mit den Gerüchten auf und sprach Klartext. In der neusten Folge ihrer Talkshow (13. Mai) sagte sie im Gespräch mit Whoopi Goldberg (68): "Alle denken, es sei Ozempic, aber das ist es nicht. Es ist etwas anderes."

Stattdessen habe sie ein anderes gewichtsreduzierendes Medikament, das sie nicht näher benennt, eingenommen - jedoch aufgrund schlechter Blutwerte! Denn wie Clarkson erklärte, leide sie seit Längerem unter Schilddrüsenproblemen.

Ihr Arzt habe sie zwei Jahre lang dazu gedrängt, die Krankheit medikamentös zu behandeln. Schließlich habe die Sängerin zugestimmt und nehme nun ein Medikament, das "dabei hilft, den Zucker aufzuspalten", weil ihr Körper das "nicht richtig macht", wie sie zugibt.

Ähnlich wie Ozempic beeinflusse dieses Medikament aber eben auch ihr Sättigungs- und Hungergefühl.

Doch hinter dem rasanten Gewichtsverlust der 42-Jährigen steckt noch ein weiteres Geheimnis ...