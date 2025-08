Lisa Klauß fürchtet um das Leben von Ehemann Gzuz

Alles in Kürze

Lisa Klauß (32) ist seit 2008 mit Rapper Gzuz (37) zusammen. © Instagram/lisaerdbeer

Seit dem 1. August 2025 läuft die Doku "Gzuz - Licht und Schatten" nun bei Amazon Prime, in der auch dessen Frau Lisa Klauß (32) eine große Rolle spielt.

Seit 2008 ist sie an der Seite des Mitgründers der 187 Strassenbande und musste ihren Mann, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, ein ums andere Mal in den Knast verabschieden.

"Es gab noch nie einen Tag, an dem ich mit Jonas zusammen war, und er war nicht auf Bewährung", erzählte sie in der Doku.

In einer Szene gestand die 32-Jährige ihre schlimmsten Befürchtung. "Meine größte Angst bei Jonas ist, dass es bei diesen Feiereien irgendwann zu viel ist. Dass er irgendwann nicht mehr aufwacht, nach dem Schlafengehen", sagte sie.

Ihre Follower zeigen sich bei Instagram von ihrer Stärke beeindruckt, einige Nachrichten veröffentlichte sie in ihrer Story. In einer Fragerunde erzählt Lisa, dass im Anschluss an diese Szene ein Teil rausgeschnitten werden musste.