Absage von "Ab ins Beet"-Star an Reality-Formate: "Brauchst nicht zu wissen, wie ich v***le"
Köln - Mit seiner direkten Art, seinen markanten Ruhrpott-Sprüchen und nicht zuletzt seinen berühmten Wutausbrüchen scheint "Ab ins Beet"-Liebling Detlef Steves (57) eigentlich die perfekte Besetzung für Reality-Formate zu sein. Doch darauf müssen die Fans wohl (noch etwas) warten.
Auf die Frage, ob er grundsätzlich Interesse hätte, an einer Sendung wie dem "Sommerhaus der Stars" teilzunehmen, lässt Steves am Rande von "Fame Fighting" gegenüber TAG24 direkt die Katze aus dem Sack: "Ich habe schon alles abgelehnt, was es so gibt."
Zwar habe er sich grundsätzlich vorgenommen, vor dem Ende seiner TV-Karriere noch "irgendetwas" in die Richtung zu machen. Das "Sommerhaus" komme für ihn aber keinesfalls infrage - und das aus einem ganz bestimmten Grund.
"Ich mag es, das 'Sommerhaus' zu gucken. Aber, wenn man mich fragt, wie meine Lieblingsstellung ist und wie ich v***le, dann habe ich da gar keinen Bock drauf", betont der 57-Jährige und ergänzt: "Ich will nicht wissen, wie Du v***lst. Und dann brauchst Du auch nicht wissen, wie ich v***le."
Nichtsdestotrotz sehe er sich selbst durchaus in einem Format, "wo es auch mal scheppert, weil ich streite mich ja auch gerne". Es solle für ihn aber "ein bisschen gediegener" sein als das "Sommerhaus".
Darum will Detlef Steves nicht gemeinsam mit Ehefrau Nicole an TV-Format teilnehmen
Auch bezüglich einer potenziellen Paar-Challenge hat er sich Gedanken gemacht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole würde er etwa nicht an einer TV-Sendung teilnehmen wollen. "Die hat da gar keinen Bock drauf, die ist nicht gern im Fernsehen, die macht lieber ihr Ding zu Hause im Hintergrund. Das liebt sie", erzählt der "Ab ins Beet"-Star.
Als potenziellen Show-Partner könne er sich hingegen Malle-Sänger Marco Cerullo (37) vorstellen, mit dem er am Samstagabend auch beim Promi-Boxevent unterwegs war. Doch auch andere Projekte abseits der Kameras würden ihn reizen: "Vielleicht mache ich mit Marco mal ein Lied, nur weil ich da Bock drauf habe", berichtet Steves.
Titelfoto: IMAGO / Oliver Langel