Großes CSD-Finale in Dresden: Star-DJ Felix Jaehn sorgt für ordentlich Partystimmung

Dresden - Am Samstag feierte der Christopher Street Day (CSD) sein großes Finale in Dresden . Neben zahlreichen Kundgebungen und dem offiziellen Demo-Umzug fand am Abend auch ein musikalisches Highlight statt: Star-DJ Felix Jaehn (31) heizte den Besuchern auf dem Altmarkt ordentlich ein!

Star-DJ Felix Jaehn (31) heizte den Besuchern auf dem Altmarkt ordentlich ein. © Stefan Häßler

Kurz nach 22 Uhr erschien der Künstler zusammen mit mehreren Tänzern auf der Bühne.

Zum Auftakt richtete der 31-Jährige bereits wichtige Worte an das Publikum: "Dresden. Es ist eine Ehre für mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Und mit euch gemeinsam bei dieser politischen Versammlung auf unsere Themen und unsere Existenzen aufmerksam zu machen. Zu demonstrieren für Gleichberechtigung! Zu demonstrieren für unsere Rechte! Zu demonstrieren für die Vielfalt! Und zu demonstrieren für unsere Liebe!"

Der CSD setzt sich seit Jahren für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Menschen ein. Gleichzeitig wird gegen Ausgrenzung, Stigmatisierung, Hass und Diskriminierung in der Gesellschaft demonstriert.

Trotz leichten Nieselregens ließen sich Hunderte Besucher die Stimmung auf dem Altmarkt nicht verderben. Der Künstler selbst war voller Energie und bewegte sich zu seinen Beats. Die Tänzer heizten dem Publikum zusätzlich ein.

Felix Jaehn spielte eine große Auswahl seiner geremixten Songs - von Techno über Pop bis hin zu Hip-Hop. Dabei durften auch einige seiner größten Hits nicht fehlen, darunter "Cheerleader" (Felix Jaehn Remix) und "Photograph" (Felix Jaehn Remix).