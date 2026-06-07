Turn-Superstar mit Schock-Nachricht: Diese Woche "fast gestorben"
Houston (USA) - Sie ist die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten - und dennoch wird das Leben der Simone Biles (29) immer wieder von heftigen Rückschlägen heimgesucht. So auch in dieser Woche, an deren Ende sich die US-Amerikanerin aus dem Krankenhaus meldete, um zu verkünden, dass sie um ein Haar gestorben wäre!
Ein Schock für ihre fast 12 Millionen Follower auf Instagram und unzähligen Fans auf der ganzen Welt: Am Samstag (Ortszeit) postete die siebenfache Olympia-Siegerin in ihrer Story ein Bild aus einem Krankenhaus.
Darauf war lediglich ihr Arm zu sehen, um den einige kliniktypische Bändchen gebunden waren. Dazu schrieb die 29-Jährige, dass sie so was normalerweise nicht teilen würde, da ihre Privatsphäre ihr sehr wichtig sei.
In diesem Fall machte sie allerdings eine Ausnahme: "Fast zu sterben stand in dieser Woche nicht auf meiner Bingo-Karte." Dazu postete Biles ein mit einem Verband überzogenes Herz-Emoji.
"Das war eine der, wenn nicht die grauenerregendste Erfahrung in meinem Leben." Erst recht, da sich ihr Mann, NFL-Spieler Jonathan Owens (30), wegen seines Trainings in einem anderen Bundesstaat befunden hätte.
Simone Biles hält sich mit Erklärungen zunächst bedeckt
Doch zu den genauen Umständen und Gründen dieser ihren Angaben zufolge lebensbedrohlichen Situation äußerte Biles sich zunächst nicht.
"Ich habe mich diese Woche in meinem Bett ausgeruht, ich werde alles früher oder später erklären, aber vielen Dank an meinen engen Kreis, der sich mit mir in Verbindung gesetzt, sich erkundigt hat, zu Besuch kam oder Blumen gesendet hat. Ich liebe euch alle", beendete die Star-Turnerin ihren Story-Eintrag.
Mit insgesamt 30 Weltmeisterschaftsmedaillen (23-mal Gold) und elf Medaillen bei Olympischen Spielen gilt Biles als die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten und größter Turn-Star der Gegenwart.
Bei allen sportlichen Erfolgen war das Leben der US-Amerikanerin auch vor dem Schock in dieser Woche jedoch alles andere als nur eitel Sonnenschein. Biles berichtete der Öffentlichkeit im Lauf ihrer Karriere von ihrer ADHS-Diagnose, extremen mentalen Problemen wegen des großen Drucks und Missbrauch durch einen ehemaligen Teamarzt.
Titelfoto: Montage: dpa | Sven Hoppe, Instagram/simonebiles