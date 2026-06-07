Turn-Superstar mit Schock-Nachricht: Diese Woche "fast gestorben"

Houston (USA) - Sie ist die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten - und dennoch wird das Leben der Simone Biles (29) immer wieder von heftigen Rückschlägen heimgesucht. So auch in dieser Woche, an deren Ende sich die US -Amerikanerin aus dem Krankenhaus meldete, um zu verkünden, dass sie um ein Haar gestorben wäre!

Simone Biles (29) ist die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten. © dpa | Sven Hoppe

Ein Schock für ihre fast 12 Millionen Follower auf Instagram und unzähligen Fans auf der ganzen Welt: Am Samstag (Ortszeit) postete die siebenfache Olympia-Siegerin in ihrer Story ein Bild aus einem Krankenhaus.

Darauf war lediglich ihr Arm zu sehen, um den einige kliniktypische Bändchen gebunden waren. Dazu schrieb die 29-Jährige, dass sie so was normalerweise nicht teilen würde, da ihre Privatsphäre ihr sehr wichtig sei.

In diesem Fall machte sie allerdings eine Ausnahme: "Fast zu sterben stand in dieser Woche nicht auf meiner Bingo-Karte." Dazu postete Biles ein mit einem Verband überzogenes Herz-Emoji.

"Das war eine der, wenn nicht die grauenerregendste Erfahrung in meinem Leben." Erst recht, da sich ihr Mann, NFL-Spieler Jonathan Owens (30), wegen seines Trainings in einem anderen Bundesstaat befunden hätte.