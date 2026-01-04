Abzock-Skandal um Knossi: Erfolgsautor Stuckrad-Barre gibt Statement ab

Berlin - Es geht um Fan-Betrug und eine perfide Abzock-Masche: Der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre (49, "Panikherz") hat sich in die Debatte um den Fanblast-Skandal eingeschaltet und sich zu Twitch-Streamer Knossi (39) geäußert.

Benjamin von Stuckrad-Barre (49) ist für seinen scharfen Beobachtungssinn bekannt. © Sebastian Gollnow/dpa

In der aktuellen Folge des Podcasts "Hotel Matze" berichtete der 49-Jährige, wie er bei Recherchen eher zufällig auf den Namen des Entertainers gestoßen sei, und zwar im Zusammenhang mit Berichten über die App Fanblast, die Knossi mitbegründete.

Stuckrad-Barre machte dabei klar, dass er mit der Person Knossi (bürgerlich: Jens Heinz Richard Knossalla) bislang kaum Berührungspunkte hatte.

"Ich weiß nicht, wer oder was Knossi ist, und habe von all dem noch nie gehört", verriet Stuckrad-Barre.

Gerade diese Unkenntnis empfinde er jedoch als reizvoll. Es sei "sau spannend", sich in solche digitalen Parallelwelten zu vertiefen, die im eigenen Umfeld kaum eine Rolle spielten, erzählte der "Soloalbum"-Autor weiter.

Konkret sprach Stuckrad-Barre über Vorwürfe rund um Fanblast. Nach seiner Darstellung sei dort der Eindruck erweckt worden, Fans könnten direkt mit Influencern und Streamern kommunizieren, tatsächlich hätten jedoch Angestellte die Chats übernommen. Dies habe er als problematische Täuschung wahrgenommen, wie sie auch von einem Internetanwalt öffentlich kritisiert worden sei.