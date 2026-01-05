Pferde statt Kanada! Lisa Müller: "Wäre nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten"

München - Für Ehefrau Lisa (36) war ein Umzug nach Kanada nach dem Wechsel des langjährigen FC-Bayern -Profis Thomas Müller (36) nach Vancouver keine Option.

Ex-Bayern-Profi Thomas Müller (36, l.) ist ohne seine Frau Lisa (36) nach Vancouver zu den Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga MLS gegangen. © Felix Hörhager/dpa

"Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen", erklärte die 36 Jahre alte Dressurreiterin in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Thomas Müller war zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga MLS gewechselt, nachdem der FC Bayern den Vertrag des Weltmeisters von 2014 nicht mehr verlängert hatte.

Mit den Whitecaps erreichte der 36-Jährige das Endspiel um den MLS Cup.

Lisa Müller sagte, sie äußere sich zu ihrem Privatleben gar nicht mehr. "Dann würde ich mich rechtfertigen und außerdem, egal, was man sagt, sie drehen es hin, wie sie es haben wollen", erklärte sie. Als Beispiel nannte Lisa Müller ein Essen mit mehreren Freunden vor einigen Wochen.

"Dann werden Fotos gemacht, auf denen außer mir nur eine Person zu sehen ist, die dann entsprechend interpretiert werden. Dann sieht man mich wieder mit Thomas, dann ist wieder alles gut, zwei Wochen später ist wieder nichts mehr gut", berichtete sie.