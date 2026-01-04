Nach ewiger Funkstille: Tom Cruise sucht erstmals wieder Kontakt zu seiner Tochter

Los Angeles - Für Tom Cruise (63) beginnt das neue Jahr mit einem ganz persönlichen Vorhaben. Wie das Magazin OK! berichtet, möchte der "Golden Globe"-Gewinner 2026 den Kontakt zu seiner Tochter Suri (19) wieder aufleben lassen. Nach über einem Jahrzehnt ohne öffentlichen Kontakt versucht Cruise, fern ab vom Blitzlichtgewitter, einen Schritt auf sie zuzugehen.

Der Schauspieler Tom Cruise (63) und seine Ex-Frau Katie Holmes (47) waren von 2006 bis 2012 verheiratet - aus ihrer Ehe kam die heute 19-jährige Suri Noelle hervor. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

Der Schauspieler habe sich laut dem Newsportal in den vergangenen Monaten intensiv mit seinem Privatleben auseinandergesetzt. Dabei sei ihm bewusst geworden, dass ihn die Distanz zu der 19-Jährigen mehr belaste, als jede berufliche Herausforderung oder gescheiterte Beziehung.

"Tom ist an einem Punkt, an dem innerer Frieden wichtiger ist als sein Ego", zitiert das Magazin einen Insider. Ziel des Hollywood-Stars sei es, die Verbindung zu seiner Tochter zumindest behutsam wieder aufzubauen – möglicherweise zunächst mit einem Anruf.

Suri lebt seit der Trennung ihrer Eltern im Jahr 2012 bei ihrer Mutter Katie Holmes (47) in New York. Damals war sie erst sechs Jahre alt, als die Liebe der Schauspielberühmtheiten zerbrach. Dennoch möchte der 63-Jährige für Suri da sein - nicht nur finanziell.

Derzeit übernimmt Tom Cruise alle Ausbildungskosten seiner Tochter, berichtet OK!. Nun will der "Top Gun"-Darsteller das Eis zwischen ihm und der 19-Jährigen brechen. "Es ist der richtige Zeitpunkt", zitiert das Newsportal.