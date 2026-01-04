Nach ewiger Funkstille: Tom Cruise sucht erstmals wieder Kontakt zu seiner Tochter
Los Angeles - Für Tom Cruise (63) beginnt das neue Jahr mit einem ganz persönlichen Vorhaben. Wie das Magazin OK! berichtet, möchte der "Golden Globe"-Gewinner 2026 den Kontakt zu seiner Tochter Suri (19) wieder aufleben lassen. Nach über einem Jahrzehnt ohne öffentlichen Kontakt versucht Cruise, fern ab vom Blitzlichtgewitter, einen Schritt auf sie zuzugehen.
Der Schauspieler habe sich laut dem Newsportal in den vergangenen Monaten intensiv mit seinem Privatleben auseinandergesetzt. Dabei sei ihm bewusst geworden, dass ihn die Distanz zu der 19-Jährigen mehr belaste, als jede berufliche Herausforderung oder gescheiterte Beziehung.
"Tom ist an einem Punkt, an dem innerer Frieden wichtiger ist als sein Ego", zitiert das Magazin einen Insider. Ziel des Hollywood-Stars sei es, die Verbindung zu seiner Tochter zumindest behutsam wieder aufzubauen – möglicherweise zunächst mit einem Anruf.
Suri lebt seit der Trennung ihrer Eltern im Jahr 2012 bei ihrer Mutter Katie Holmes (47) in New York. Damals war sie erst sechs Jahre alt, als die Liebe der Schauspielberühmtheiten zerbrach. Dennoch möchte der 63-Jährige für Suri da sein - nicht nur finanziell.
Derzeit übernimmt Tom Cruise alle Ausbildungskosten seiner Tochter, berichtet OK!. Nun will der "Top Gun"-Darsteller das Eis zwischen ihm und der 19-Jährigen brechen. "Es ist der richtige Zeitpunkt", zitiert das Newsportal.
Tom Cruise möchte seine Fehler wiedergutmachen: Er sucht Kontakt zu seinen Kindern und Ex-Frauen
Beim ersten annähernden Kontakt mit seiner Tochter möchte der Schauspieler besonders behutsam vorgehen. Denn: Kurz nach ihrem 18. Geburtstag wechselte sie ihren Namen auf Suri Noelle - und strich somit das "Cruise". Dieser Schritt habe ihm deutlich gemacht, wie vorsichtig er agieren müsse.
Wie Insider berichten, wolle er ihr Raum lassen, zuhören und ihre Grenzen respektieren. Sollte Suri nicht bereit für einen Austausch sein, werde er das akzeptieren. Untätig bleiben wolle er jedoch nicht mehr.
Des Weiteren sollen Freunde der Berühmtheit preisgegeben haben, dass Cruise zuletzt auch andere Beziehungen reflektiert und teilweise repariert habe. So soll sich sein Verhältnis zu Ex-Frau Nicole Kidman (58) entspannt haben.
Gleichzeitig pflege er weiterhin engen Kontakt zu seinen älteren Kindern Bella (33) und Connor (30), die er mit der 58-Jährigen großzog. "Gerade die Nähe zu seinen anderen Kindern lässt ihn die verpassten Jahre mit Suri umso stärker spüren", sagt ein Insider.
