Achtung: Influencerin gibt Tipp und führt Euch in die Irre

TAG24-Redakteur Florian Gürtler (46) nutzt eine Aussage von Influencerin Tami Tilgner, um in einem Kommentar davor zu warnen, mit falschen Erwartungen eine Karriere als Influencerin oder Influencer anzustreben.

Frankfurt am Main - Unter den Promis und Sternchen unserer Zeit nehmen sie einen bedeutenden Platz ein: die Influencerinnen und Influencer. Zu dieser Gruppe von Social-Media-Stars gehört auch die 25-jährige Tami Tilgner aus Frankfurt am Main. Die auf Fitness spezialisierte Mutter eines kleinen Sohnes (2) veranstaltete kürzlich ein Q&A auf Instagram und gab dabei ihren Fans einen Tipp, der jedoch auch auf fatale Weise in die Irre führen kann.