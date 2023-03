Adel Tawil geht hart mit sich ins Gericht: "Ich war ein krasser Egoist"

Nicht nur auf seinem neuen Album "Spiegelbild" zeigt Sänger Adel Tawil (44) auch seine düsteren Seiten. © Hendrik Schmidt/dpa

Im März erschien Adel Tawils viertes Soloalbum "Spiegelbild". Auf den 16 Songs der Platte zeigt sich der Sänger so verletzlich und nachdenklich wie nie zuvor. Der 44-Jährige scheint inzwischen viel über sich und sein Leben nachzudenken und auch düstere Seiten nicht auszublenden.

Mit sich selbst geht der Popstar hart ins Gericht: "Zum Erfolg gehört leider auch egoistisches Handeln. Man kann jetzt sagen: 'Okay, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre.' Aber das hatte alles einen hohen Preis", sagte der "Ich + Ich"-Sänger in der Radio-Sendung "Music Made in Germany".

"Wenn immer der Beruf an erster Stelle steht, dann zahlt man dafür auch was", so der Berliner. Das habe auch Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen: "Die Familie leidet darunter, es leiden Beziehungen, die besten Freunde."

In dem Interview macht der Sohn eines Ägypters und einer Tunesierin deutlich, dass der Erfolg auch Schattenseiten hat. Es sei nicht leicht, mit einer Person wie ihm in einer Beziehung zu leben, erklärt Adel - besonders, wenn auf einer Seite Neid aufkomme.

Seit 2018 ist Adel Tawil Vater einer Tochter, Mutter des Kindes ist seine Ex-Freundin Lena Clemens.