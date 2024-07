2,2 Millionen Fans wollen zu Adele in München: Was dieses Pop-up-Stadion so besonders macht

München - Sie hat einen Oscar gewonnen, bei den Golden Globes abgesahnt und sich sechzehn Grammys nach Hause geholt: Superstar Adele (36) lockt in wenigen Tagen die Fans nach München – in ihr eigens maßgeschneidertes Stadion.

Das eigens für die Sängerin entworfene Stadion (hier als Grafik) soll zwischen 75.000 und 80.000 Fans fassen. © Wieder Design

Wer jedoch seine Eintrittskarte hat, dürfte sich auf ein Spektakel freuen, das alle Kritiker überzeugt.

Allein die Bühne mit einem Durchmesser von 300 Metern und die 220 Meter lange Outdoor-Leinwand (mit der man es auch ins Guinness-Buch schaffen möchte) dürften schon eine Augenweide sein.

Zuletzt machte sie – was ihre Events betrifft – vor allem mit ihren 100 Konzerten in 50 Wochen in Las Vegas von sich reden.

"Es ist Tausende von Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen", so die 36-jährige Musikerin.

Ihr erstes Konzert findet am 2. August statt. Es folgen weitere am 3., 9., 10., 14., 16., 23. und 24. August, sowie die beiden Zusatzshows am 30. und 31. August. Es sind die einzigen Konzerte in Europa. Und vorerst auch die letzten.

Adele hatte nach ihrem Auftritts-Marathon der letzten Jahre angekündigt, dass es erstmal keine Musik mehr von ihr geben wird. "Never mind, I'll find someone like you", wird da den Fans wohl nur schwer über die Lippen kommen.