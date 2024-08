Adele in München: Das passiert, wenn Ihr vor Ort nach dem Weg nach Panama fragt

München - Rund 74.000 Menschen haben sich am Freitag in München zum ersten von insgesamt zehn Konzerten von Adele (36) eingefunden. Ein bestimmtes Wort oder eine gezielte Frage sollten auf solchen Großveranstaltungen alle kennen.

TAG24 hat sich vor Ort in der "Adele World" umgeschaut und vor allem umgehört, inwiefern den Besucherinnen und Besuchern Codewort oder Frage ein Begriff sind - mit einem Ergebnis, das gut und schlecht zugleich ist. Und das einmal mehr sehr deutlich veranschaulicht, dass auch bei Events, auf die man sich lange freut, Dunkles im Kopf mitschwingt.

Am östlichen Infopoint auf dem weitläufigen Areal, das rund 400.000 Quadratmeter umfasst und damit die Größe von rund 60 Fußballfeldern hat, wurde eigens ein sogenannter "Safe Space" eingerichtet.

"Bei Unwohlsein, Bedrohung, Überforderung, bitte das Info-Team oder auch die Security mit dem Codewort 'Panama' ansprechen", ist auf der Seite zu der Konzertreihe am Messegelände in Riem zu lesen. Es werde sofort "unkompliziert geholfen".

Es verfestigte sich sehr rasch der traurige Eindruck, dass sich "Panama" primär im Zuge von möglichen (sexuellen) Belästigungen und lediglich vereinzelt der Gefahr einer Überforderung wegen der Masse an Menschen in den Hinterköpfen verankert hat.

Mehr als 90 Prozent der jüngeren weiblichen Fans, die am Freitag einen beachtlichen Teil ausgemacht haben und zu einem kurzen Plausch bereit waren, konnten auf Nachfrage hin etwas damit anfangen.

Das Konzept der Veranstalter und ein großer Pluspunkt der "Adele World" spielen dem Entgegenwirken zumindest in München in die Karten. Es ging am Freitag meist auf. Durch die Einlasszeit um 15.30 Uhr vergingen bis zum Konzert rund vier Stunden.

Die Fans konnten entzerrt auf das Gelände strömen. Ausgestattet unter anderem mit Riesenrad, Karussell, unzähligen Food Markets, Biergarten und recht weitläufigen "Auslaufzonen" war auf diesem nicht nur für Unterhaltung gesorgt, sondern auch dafür, dass nicht alles nur dicht an dicht vonstattenging - mit Ausnahme rund um die Toilettenbereiche.