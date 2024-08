Adeles erste Mega-Show in München: Nasse Hose, kein Problem!

München - Zehn Konzerte wird Adele (36) in München spielen. Am gestrigen Freitagabend fand die Eröffnungsshow statt. TAG24 war für Euch vor Ort - und hat erfahren, dass selbst bei einer Show dieser Ausmaße längst nicht alles planbar ist.

Wenn es wie in unserem Fall für eine - leider recht kurze - Regenjacke gereicht hatte, lagen Freud und Leid eng beisammen ... also ungefähr auf Höhe der Gürtellinie. Diejenigen, die am wenigsten Spaß hatten, waren jedoch all die, die nur im Kleidchen oder in eleganter Leinenhose samt Poloshirt unterwegs waren. Schirme aller Art waren nämlich auf dem Gelände verboten.

Das half den rund 74.000 Fans, die sich in der Arena mit Snacks und Getränken niedergelassen hatten, kurz darauf allerdings herzlich wenig. Falsch war die Aussage nicht, das Wölkchen hatte es jedoch in sich.

Die britische Sängerin überzeugte dabei nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit einer Show, die in Erinnerung bleiben dürfte. © Kevin Mazur/Getty Images for AD

Und das - wie sollte es anders sein - zum Hit "Hello", zu dem der Pop-Superstar, anfangs leicht aufgeregt wirkend, den einem Laufsteg gleichenden äußeren Teil der Bühne in der eigens für Adele am östlichen Rand von München errichteten Mega-Arena betrat.

Die Folge war ein erster von vielen Jubelstürmen an diesem Abend, an dem es von nun an auch der Wettergott gut mit Star und Fans meinen sollte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde das wohl aus dem Homeoffice bestens bekannte und bei Videokonferenzen gebräuchliche Motto "keine Hose, kein Problem" kurzerhand redakteurs- und konzerttauglich zu "nasse Hose, kein Problem".

Was in den folgenden knapp zweieinhalb Stunden geboten wurde, konnte durchaus begeistern. Die Sängerin selbst schien angesichts der schieren Größe der "Adele Arena" und der Masse an Fans teilweise überwältigt zu sein.

Aus dem als Sitzbereich angedachten Block war vom ersten Ton an schnell ein dauerhafter Steh- und Tanzbereich geworden.

Das lag zum einen am unbestrittenen Können der 36-Jährigen, die mit ihrer grandiosen Stimme unter anderem Hits wie "Easy on me", "Skyfall", "Set Fire to the Rain", "When We Were Young", "Someone Like You" oder zum Abschluss "Rolling in the Deep" in die Arena schmetterte, zum anderen an ihrer sympathischen Plauderlaune - inklusive dem ein oder anderen derben Spruch.