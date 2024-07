Adele in München: Hier bekommst Du Tickets für nur 35 Euro!

Superstar Adele (36) tritt bei zehn Shows in einem besonderen Stadion in München auf. © Matt Crossick/Press Association/dpa

Erstmals seit 2016 tritt die Songwriterin wieder auf dem europäischen Festland auf. Ihr erstes Konzert findet am 2. August in einem eigens errichteten Pop-up-Stadion statt. Es folgen weitere Auftritte am 3., 9., 10., 14., 16., 23. und 24. August, sowie die beiden Zusatzshows am 30. und 31. August.

Die Shows sind die einzigen Konzerte in Europa - vorerst auch die letzten! Entsprechend groß ist der Ansturm auf Tickets: Unter 400 Euro gab es auf den offiziellen Ticketbörsen kaum etwas.

Über Ticketmaster haben Fans nun die Chance, günstige Restkarten zu ergattern.

Nur 35 Euro einschließlich Gebühren kosten die Tickets. Die Plätze werden am Tag der Show zugewiesen und können irgendwo zwischen Stehplatz hinten und erster Reihe liegen.