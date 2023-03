Braut besucht Konzert und lässt ihr Kleid von diesem Mega-Star signieren!

Las Vegas (Nevada/USA) - Diesen unvergesslichen Tag werden Gaby und ihr frisch angetrauter Ehemann nicht nur aufgrund ihres Ehegelübdes auf ewig in Ehren halten!

Adele (34) reagierte begeistert, als sie Braut und Bräutigam im Publikum entdeckte! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/gababouthair (2)

Die Hochzeit ist geplant, die Gäste sind eingeladen, die meisten Anzahlungen sind getätigt - und dann verkündet die Lieblingskünstlerin ausgerechnet am Tag aller Tage ein Konzert? Was für ein Timing!

Was also tun? Die Show sausen lassen und auf einen nächsten Termin warten?



Das kam für Gabys Mann nicht in die Tüte! Und so organisierte er Tickets, sodass er und seine Braut nicht nur auf der Hochzeit tanzen, sondern auch in auf einem Konzert die Hüften schwingen konnten.

Nach der Trauung und einer kurzen Feier mit ihren Liebsten verließ das Ehepaar die Hochzeit also vorzeitig und machte sich - in voller Hochzeitsmontur samt Kleid und Anzug - auf den Weg in den Caesar Palace, um keine Geringere als Adele (34) beim Singen zu bewundern.

Und als wäre das nicht schon verrückt genug, um den ohnehin besonderen Abend zu etwas Einzigartigem zu machen. Noch dazu wurde die "Rolling In The Deep"-Sängerin auf das Paar aufmerksam!