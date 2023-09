18.09.2023 06:45 Heimliche Hochzeit? Adele nennt Rich Paul ihren "Ehemann"!

Adele hat Fans am Wochenende überrascht. Während eines Konzerts bezeichnete die "Rolling in the Deep"-Interpretin ihren Freund Rich Paul als ihren "Ehemann".

Von Kelly Christ

Las Vegas - Adele (35) hat Fans am Wochenende überrascht, die schon zuvor von einer geheimen Hochzeit munkelten. Während eines Konzerts bezeichnete die "Rolling in the Deep"-Interpretin ihren Freund Rich Paul (41) als ihren "Ehemann". Adele (35) nannte Rich Paul (41) ihren "Ehemann" während eines Konzerts in Las Vegas am Samstag. © Kevork Djansezian/Getty Images/AFP Die 35-jährige Sängerin betrat am Wochenende die Bühne für eine weitere Show in Las Vegas, wo ein leidenschaftlicher Fan ihr scherzhaft einen Heiratsantrag machte. "Du kannst mich nicht heiraten. Ich bin hetero und mein Ehemann ist heute Abend hier", sagte Adele als Antwort, wie in einem Video zu sehen ist, das ein Fan aufnahm und auf TikTok veröffentlichte. "Nein, ich will es nicht versuchen! Ich bin bei Rich", fügte sie hinzu. Adele Läuten bald die Hochzeitsglocken? Sängerin Adele soll verlobt sein! Die Künstlerin von begann 2021 mit Rich Paul auszugehen. 2022 bestritt sie Gerüchte über eine Verlobung, nachdem ein neuer Diamantring Spekulationen unter den Fans ausgelöst hatten. In diesem Jahr befeuerte sie die Gerüchte dann aber selbst. Rich Paul jetzt als "Ehemann" zu bezeichnen, deutet darauf hin, dass das Paar heimlich geheiratet haben könnte. Adele war zuvor von 2018 bis 2021 mit Simon Konecki (49) verheiratet. Die beiden haben einen 10-jährigen Sohn namens Angelo. Adele erklärte in den vergangenen Wochen zudem mehrfach, dass sie hofft, bald ein weiteres Baby zu bekommen, und erzählte den Fans während eines weiteren Konzerts in Las Vegas sogar, dass sie eine Liste potenzieller Namen auf ihrem Handy führe.

