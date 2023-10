Leben ohne Alkohol "langweilig": Adele gibt "grenzwertiges" Trink-Problem zu!

Wie die Zeitung New York Post berichtete, beichtete die 16-fache Grammy-Gewinnerin dies am 14. Oktober bei einem Auftritt in Las Vegas .

Lizzo (35) und Adele sind privat gut befreundet und haben wohl das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen was Alkohol betrifft ... © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ihr letztes großes Saufgelage hatte Adele mit Kollegin Lizzo (35) bei der diesjährigen Grammy-Verleihung im Februar. Beide seien an dem Abend "zu betrunken" gewesen, gab die "Easy On Me"-Sängerin zu.

Ihr kompliziertes Verhältnis zu Alkohol verarbeitete die 35-Jährige offenbar auch in einem Song, der den passenden Titel "I Drink Wine" hat. Sie singt darin darüber, wie sie in schwierigen Zeiten zur Flasche greift.



Das 2021 veröffentlichte Lied enthält unter anderem den Text: "Als ich ein Kind war, jedes einzelne Ding konnte mich umhauen, das Ganze zum Spaß aufsaugen, aber jetzt sauge ich nur noch Wein auf".

Bereits in jungen Jahren hatte die Sängerin ein gesteigertes Interesse an Alkohol: "[Es] hat mich schon immer sehr fasziniert. Das hat meinen Vater von mir ferngehalten. Deshalb wollte ich immer wissen, was daran so toll ist", erzählte die Sängerin. "Ich hatte schon immer eine sehr enge Beziehung zu Alkohol."

Seinen traurigen Höhepunkt hatte Adeles Alkoholsucht während des Lockdowns in der Corona-Pandemie. Sie habe von Tag zu Tag "immer früher" mit dem Trinken begonnen.