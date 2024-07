Adelina Zilai überrascht mit After-Baby-Body: So schlank ist sie nur eine Woche nach der Geburt

Genießen derzeit die Zeit als frischgebackene Eltern: Mola Adebisi (51) und Ehefrau Adelina Zilai (37). © Instagram/adelinazilai (Screenshot)

"Ich [...] kann nicht gut beschreiben, was die Geburt mit mir gemacht hat. Am ehesten passt der Ausdruck Naturgewalt!", schrieb der 51-Jährige nur wenige Tage nach der emotionalen Entbindung bei Instagram und ergänzte voller Liebe: "Ich bin schockverliebt in meine Frau und meinen Sohn."

Am Donnerstag hat der 51-Jährige dann nachgelegt und erneut unter Beweis gestellt, wie stolz er auf seine Adelina ist. In seiner Insta-Story postete Mola nämlich eine kleine Foto-Collage seiner Ehefrau.

Auf dem ersten Bild ist sie hochschwanger einen Tag vor der Geburt zu sehen, die beiden anderen Schnappschüsse sind hingegen aktuell - und machen eines sehr deutlich: Adelinas Babybauch ist nach nur einer Woche komplett verschwunden.

Doch, wie das Internet nun mal so ist, hat es nicht lange gedauert, ehe die beiden frischgebackenen Eltern beschuldigt wurden, die Bilder bearbeitet zu haben. Ein Vorwurf, den Mola und Adelina schlicht nicht auf sich sitzen lassen wollen.