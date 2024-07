Mola Adebisi und Adelina Zilai lassen Fans an besonderem Moment teilhaben

Mola Adebisi und Adelina Zilai sind in dieser Woche zum ersten Mal Eltern geworden. © Bildmontage: Instagram/mola_adebisi (Screenshot)

Mola und Adelina genießen die Kennenlernzeit mit ihrem Baby, das am Mittwoch das Licht der Welt erblickt hatte, in vollen Zügen - das bewiesen die stolzen Eltern in den vergangenen Tagen anhand mehrerer Instagram-Beiträge, die auf ihren Kanälen online gegangen waren.

Auch am Freitagabend hatte sich Mola mit einem neuen Post bei seinen Anhängern gemeldet und den ersten Mini-Meilenstein verkündet, den seine kleine Familie jüngst erreicht hat. Die ehemaligen "Sommerhaus"-Stars durften das Krankenhaus inzwischen nämlich mit ihrem kleinen Sprössling verlassen und sind gut zu Hause angekommen.

Auch die Fans der beiden durften an diesem besonderen Moment teilhaben: So teilte der VIVA-Kult-Moderator einen kurzen Clip mit seinen Anhängern, in dem er auf dem heimischen Sofa an der Seite seiner Frau und seines Sohnes zu sehen war.

"Die ersten Minuten zu Hause mit unserem Prinzen", schrieb Mola zu den Aufnahmen, auf denen er seiner Frau einen liebevollen Kuss gab, während Adelina schützend ihre Hand über das Gesicht des kleinen Erdenbürgers gehalten hatte.