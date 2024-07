"Mama und Sohn wohlauf": Mola Adebisi und Adelina Zilai verkünden Geburt ihres Kindes

Auf dem ersten Bild war der Nachkomme der beiden jedoch lediglich nur zum Teil zu sehen. Kein Wunder, schließlich hält Adelina ihren Sohn gut geborgen in den Armen, um ihn so kurz nach der Geburt warm zu halten.

In Molas Insta-Story gab das Ehepaar am Mittwoch die tollen Neuigkeiten bekannt und teilte sein Glück mit seinen zusammengerechnet mehr als 152.000 Fans, indem die stolzen Eltern ihren Sprössling auf der Welt willkommen hießen.

Dabei musste sich das Paar zuletzt noch ganz schön gedulden, denn der ursprüngliche Geburtstermin wurde Anfang der Woche noch mal um einen Tag verschoben. "Mein Baby ist noch im Bauch", meldete Adelina Zilai am Montag in einer Instagram-Story. Der Grund: Es war in der Klinik noch kein Bett für die werdende Mutter frei. Die Geburt wurde dann einen Tag später, am Dienstag, eingeleitet.

Nur einen Tag später war es dann so weit: Das erste Kind der beiden erblickte am Mittwoch gesund das Licht der Welt. Adebisi freute sich schon, als klar war, dass er zum ersten Mal Papa wird: "Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und das größte Glück, das wir uns wünschen können und auf das wir uns sehr freuen."

Mola, Adelina und ihr kleiner Sprössling genießen nun erst mal ihre Kennenlernzeit und werden sich zu gegebener Zeit sicher mit einem Baby-Update bei ihren Anhängern melden.