Adoptivsöhne in größter Sorge: Frédéric Prinz von Anhalt auf Intensivstation

Köln - Es geht ihm so schlecht wie noch nie! Frédéric Prinz von Anhalt (81) befindet sich im Krankenhaus, musste sogar auf die Intensivstation verlegt werden. Seine Adoptivsöhne Kevin (30) und Markus (58) machen sich große Sorgen um das Leben des Geschäftsmannes.

Frédéric Prinz von Anhalt (81) soll es gesundheitlich schlecht gehen. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

Laut exklusiven Informationen von RTL hat sich der 81-Jährige eine Lungenentzündung eingefangen, die offenbar so schwer ist, dass der Prinz an Schläuchen angeschlossen werden musste.

"Es ging mir noch nie im Leben so schlecht. Ich hoffe, dass es bald besser wird", lässt der Witwer von Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor verlauten. Jeden Tag würde er eine Spritze benötigen, die ihn den Bauch injiziert wird.

Kevin Feucht berichtet, dass sein Adoptivvater bei seinem Besuch in der Kölner Klinik "sehr schwach" gewesen war und "gezittert" hätte.

Stundenlang hätte der 30-Jährige am Mittwoch am Bett des Seniors gewacht. "Wir haben ein bisschen geredet, er musste aber dauernd husten, ganz schlimm aus der Lunge heraus", erinnert sich der jüngste Adoptivsohn des Prinzen. "So habe ich ihn wirklich noch nie gesehen."

Um überhaupt zu seinem Adoptivpapa zu dürfen, musste der Fußballer und Ex-Freund von Luna Schweiger (28) einige Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit der Prinz nicht weiteren Gefahren ausgesetzt wird.

Neben Schutzkleidung hatte er beispielsweise auch sein Handy abgeben müssen.