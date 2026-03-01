Adrienne Koleszár meldet sich nach langer Pause zurück: "Hab' viel geweint"

Dresden - Nach vier Wochen ungeplanter Social-Media-Abstinenz hat sich Adrienne Koleszár (41) wieder bei ihrer Instagram-Community zurückgemeldet und dabei nicht sonderlich positive Neuigkeiten mitgeteilt.

Adriennes Hündin Alma ging es in den vergangenen Wochen nicht gut. © Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

"2026 ist für mich mental sehr belastend gestartet. Brauchte die letzten Wochen einfach nur für mich. Hab' echt viel geweint, mich wenig abgelenkt, dafür umso mehr nachgedacht, verarbeitet und Gespräche 1000 Mal geführt", schreibt die gebürtige Freitalerin in ihrem neuesten Post.

Grund dafür sei unter anderem der schlechte Gesundheitszustand ihrer Dackeldame Alma gewesen. Wegen eines kleinen Grashalms musste das linke Auge der Hündin operiert werden. "Fragt nicht, wie mir damit ging", erklärt Adrienne weiter.

Mittlerweile scheint es der kleinen Vierbeinerin wieder etwas besser zu gehen. Doch Alma ist nicht die einzige, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Aufgrund eines Fahrrad-Unfalls im Oktober 2025 habe sich die 41-Jährige vermutlich einen Hüfterguss zugezogen. Intensive Rad-Sessions sowie Lauftraining seien seit Beginn des Jahres wegen heftiger Schmerzen in der Leiste nicht mehr drin.

Dabei hatte sich Sachsens schönste Ex-Polizistin zu Beginn des neuen Jahres vorgenommen, acht Kilo zu verlieren.