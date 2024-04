Adrienne Koleszár: Will Sachsens schönste Ex-Polizistin Kinder?

Adrienne (39) macht sich Gedanken um Mutterschaft und Kinderwunsch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

"Manchmal wäre ich gerne so wie die anderen. Und ganz oft bin ich froh, dass alles so ist, wie es gerade ist", schreibt Adrienne melancholisch in ihrem aktuellsten Instagram-Beitrag. Es geht um das Thema Familiengründung. Aktuell ist die 39-Jährige Single und doch macht sie sich Gedanken ums Kinderkriegen.

"Manchmal denke ich darüber nach, ob ich mit fast 40 die Entscheidung getroffen haben sollte, Kinder zu bekommen (oder nicht)", so die Dresdnerin hin- und hergerissen. Demnach könne sie sich weder klar dafür noch dagegen entscheiden.

Teilweise beschleiche sie das Gefühl, "irgendwann falsch abgebogen zu sein" oder "etwas zu verpassen".

Sogar mit dem Thema "Social Freezing", also dem vorsorglichen Einfrieren unbefruchteter Eizellen, habe sich Adrienne bereits beschäftigt. Aufgrund ihrer Unsicherheit soll sie das aber wieder "verworfen" haben.

Mit ihrer Ansicht ist die Influencerin nicht allein. Viele ihrer Follower teilen Adriennes Gedanken in Bezug auf Kinderwunsch. "Dieses Gefühl kenne ich", stimmt ein Fan zu. Ein anderer glaubt sogar herauszuhören, dass die Ex-Polizistin Mutter werden will: "Du willst Kinder. Glaub mir. Wer so darüber nachdenkt wie Du, will."