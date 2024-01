Ex-Polizistin Adrienne Koleszár blickt zurück: "Eines der schlimmsten Jahre meines Lebens"

Auch ihr Dasein als Influencerin habe die 39-Jährige die vergangenen Monate stark körperlich und mental belastet. "Am liebsten würde ich meine Koffer packen, alles abgeben und einfach irgendwo mit Nichts leben", sagte sie damals in einem "Real Talk".

Im Februar starb ihre Mutter, was ihr endgültig den Boden unter den Füßen wegzog. Mittlerweile habe sie den schrecklichen Verlust verarbeiten können und sich von ihrer Mama verabschiedet: "Ich habe im Dezember Abschied genommen. Das war nochmal schwer."

"Der Tod meiner Mum, Trauer, Trennung, Liebeskummer, Existenzängste, viel an Schmerzen, auch mental gesehen", zählt Adrienne die schrecklichen Ereignisse auf.

"2023 - vermutlich einer der schlimmsten Jahre meines Lebens", schreibt die hübsche Ex-Polizistin melancholisch in einem Beitrag auf Instagram. Besonders am Anfang des Jahres kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen.

Der 39-Jährigen geht es mental wieder gut. © Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

Ende des Jahres reiste die gebürtige Freitalerin gemeinsam mit Freunden und ihrem Papa nach Asien - was offenbar "die beste Entscheidung in 2023" war. "Heute liege ich mit wundervollen Menschen am Strand. Es sind 28 Grad, blauer Himmel und mir geht's wieder gut. Ziemlich gut sogar", schreibt die Blondine freudig.

Aktuell verweilt Adrienne mit ihren Reisebegleitern in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Doch die Reise ist noch nicht zu Ende. Später soll es noch nach Kambodscha gehen.

Mittlerweile blickt der Instagram-Star positiv nach vorn: "2024 wird ein großartiges Jahr, denke ich."