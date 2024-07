Adrienne Koleszár meldet sich nach Waden-OP und zeigt verstörende Bilder

Adrienne Koleszár (40) hat nie gern ihre Knie und untere Bein-Partie auf Instagram-Bildern gezeigt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

Der dritte Eingriff ist endlich geschafft. Ende Juni ließ sich Adrienne die Waden operieren - in einer Praxis in Berlin. In einem kurzen Instagram-Reel ließ die gebürtige Freitalerin ihre mehr als 505.000 Fans nun an dem "Erlebnis" teilhaben.

Die OP habe sie weitestgehend gut überstanden: "War drei Tage nach meiner Unterschenkel-OP endlich duschen [...]."

Dennoch seien ihre Waden "schwer", würden aber kaum schmerzen. Sogar kleine Spaziergänge seien schon wieder möglich. Einzig und allein die Hitze mache ihr zu schaffen: "hätte gern Herbst".

Schaut man sich jedoch Adriennes Vlog an, sollte man in jedem Fall starke Nerven haben - denn dort zeigt sie schonungslos, wie übel zugerichtet ihre Unterschenkel direkt nach dem Eingriff aussehen. Auch ihre Fans sind beim Anblick des Videos schockiert. Eine Userin findet: "Das sieht übel aus."

Doch die 40-Jährige gibt Entwarnung: "Keine Angst wegen des Blutes, hat zu Hause auch direkt wieder aufgehört."