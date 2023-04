Schock für Adrienne Koleszár: Messie hinterlässt Chaos in ihrem Haus

Dresden - Riesen-Schock für Deutschlands ehemals schönste Polizistin: In einem Haus von Adrienne Koleszár (38) herrscht ein absolutes Chaos. Was ist passiert?

Bereits an der Eingangstür erkennt man: Das Haus, was Adrienne erworben hat, ist völlig vermüllt! "Herzlich willkommen", schreibt die ehemalige Polizistin aus Dresden sarkastisch dazu.

Was das konkret bedeutet, zeigen die folgenden Bilder in ihrer Story.

"Auf jeden Fall hab ich mich damit angefreundet, dass das, was ich da zu sehen bekomme, nicht so schön sein wird."

"Und ich weiß noch nicht, was mich da erwarten wird", erklärt die schöne Ex-Polizistin in ihrer Instagram-Story vom Dienstag.

Überall in der Wohnung türmen sich Berge von Müll, Dreck und Schrott. © Bildmontage Screenshot Instagram/adrienne_koleszar

Und in den anderen Zimmern wird es leider überhaupt nicht besser. In jedem Raum türmt sich Unrat, der Boden ist mit einer dicken Schicht Gerümpel verdeckt. Egal, wo man hinsieht - überall ist Schrott, Müll und Dreck. Hier hauste definitiv ein Messie!

"Ich hatte in den vergangenen sechs Monaten jede Menge Pech", so Koleszár in einem Video, das sie am Dienstag auf ihrem Instagramprofil veröffentlichte. Damit meint die gebürtige Freitalerin sicherlich auch den Tod ihrer geliebten Mutter, die innerhalb weniger Tage den Kampf gegen den Krebs verlor. Im Januar hatte die Sächsin zudem auch noch Ärger mit dem Finanzamt.

Und nun die Messie-Immobilie, die der 38-Jährigen doch eigentlich Sicherheit verschaffen sollte.

Doch Adrienne zeigt sich kämpferisch: "Wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen", schreibt sie in ihrer Insta-Story. "Bin mir auch nicht zu fein, selbst anzupacken."

Allein will sie das ekelhafte Problem aber nicht angehen. Sie hätte sich schon mit Thomas Kundt, einem bekannten Tatortreiniger, kurzgeschlossen.