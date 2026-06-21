Ärzte saugen 17 Liter Wasser aus ihm raus: Auswanderer wird nie wieder arbeiten können

Palma de Mallorca (Spanien) - Die Hiobsbotschaften rund um Thommy Schmelz (55) reißen nicht ab: Rund eine Woche lang lag der Kult-Auswanderer erneut im Krankenhaus. Seine Frau enthüllt jetzt die dramatischen Details.

Mit seiner Ehefrau Kathrin ist der Thommy Schmelz (55) seit 19 Jahren bei "Goodbye Deutschland" zu sehen. © Instagram/mermischmelz (Screenshot)

"Ihm wurden 17 Liter Wasser aus dem Körper gezogen und er hat immer noch zehn zu viel", berichtet Kathrin Mermi-Schmelz gegenüber der "Mallorca-Zeitung". Erst seit dem vergangenen Dienstag sei ihr Gatte wieder zu Hause.

Fast schon resignierend fügt die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass das Wasser schneller nachschießt, als dass sie es ziehen können." Thommy werde deshalb in Zukunft wohl regelmäßig in die Klinik müssen.

Kathrin vergleicht den Ablauf mit dem Alltag eines Dialyse-Patienten. Schon am 26. Juni soll ihr Mann wieder ins Krankenhaus nach Palma. Vier Liter seien pro Behandlung das Maximum. Eine Sitzung dauere rund fünf bis sechs Stunden.

Die Ursache für die extremen Wassereinlagerungen liegt laut Aussage der Auswanderin darin begründet, dass mehrere Organe wie Herz, Leber und Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Besonders gefährlich wird es, wenn die Flüssigkeit in die Lunge steigt.

Sei das der Fall, würde Thommy nur noch sehr schwer Luft bekommen. Doch damit nicht genug: Nach einer Woche im Liegen hat sich zusätzlich auch noch seine Muskulatur zurückgebildet. Aktuell hat ihr Mann deshalb erhebliche Probleme beim Laufen.