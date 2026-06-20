Hacker-Angriff auf Mallorca-Luxusmakler Marcel Remus! "Das kann ein Millionenschaden sein"
Mallorca - Durch die VOX-Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" wurde Marcel Remus (39) einem breiten Publikum bekannt. Mittlerweile ist der 39-Jährige von Mallorcas Immobilien-Welt kaum mehr wegzudenken. Auf seiner Webseite können sich interessierte Käufer einen Überblick über Luxusobjekte auf der Trauminsel verschaffen. Doch ein fieser Hacker-Angriff hat die Seite eine Woche lang komplett lahm gelegt!
Statt Bildern von atemberaubenden Villen am Strand gab es sieben Tage lang nur graue Kästchen, Fehlermeldungen oder schlichtweg gar nichts zu sehen.
"Das kann ein Millionenschaden sein", erzählt Remus der Bild vom Debakel. Schließlich zählen Promis und Superreiche zu seiner Kundschaft und wenn die auf der Homepage keine zum Verkauf stehenden Häuser sehen, gibt's kein Geschäft: "Wenn die Seite nicht erreichbar ist und jemand deswegen abspringt, sind das beispielsweise bei einem Kaufpreis einer Villa für 10 Millionen Euro, bei 6 Prozent Provision, 600.000 Euro Schaden."
Damit sich das kostspielige Problem so schnell wie möglich löst, hatte sich der sympathische TV-Makler juristische Hilfe geholt. Dafür habe er "eine der besten Kanzleien in Europa eingeschaltet".
Inzwischen gibt es eine neue Webseite, heißt es auf Instagram. Nun prüfen IT-Profis, wer hinter dem fiesen Hacker-Angriff stecken könnte.
Wollten Maklerkollegen Marcel Remus schaden?
Remus hat eine pikante Theorie: "Ich kann nicht ausschließen, dass Maklerkollegen den Hacker-Angriff in Auftrag gegeben haben, um mich auszubremsen."
In der Vergangenheit habe der Wahl-Mallorquiner bereits auf bittere Weise dreiste Sabotagen erfahren müssen. Demnach seien ihm kurz vor Besichtigungsterminen Türschlösser von Objekten zugeklebt worden.
Wer auch immer Remus' wichtigstes Arbeitsmittel sabotieren wollte - unterkriegen lassen wolle sich der 39-Jährigen davon nicht. Trotzdem könnte er auf den Anwalts- und IT-Kosten sitzen bleiben, sofern die mutmaßlichen Hacker nicht gefunden werden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/marcel.remus (2)