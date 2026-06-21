21.06.2026 07:24 Vater starb erst im Februar: Jetzt trauert TV-Star um seine Mutter - Shows abgesagt

Guido Cantz hat ganz spontan zwei Tour-Termine abgesagt. Grund ist ein schwerer Schicksalsschlag: Kurz nach seinem Vater ist nun auch seine Mutter gestorben.

Von Frederick Rook

Köln - Comedian Guido Cantz (54) hat kurzfristig zwei Tour-Termine abgesagt. Grund ist ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Mutter ist gestorben.

Komiker Gudo Cantz (54) hat in den ersten Monaten dieses Jahres gleich beide Elternteile verloren. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa Seit Jahrzehnten steht der gebürtige Kölner schon auf den großen Bühnen der Republik, um die Leute mit seinem Humor und seinen Späßen zum Lachen zu bringen. Vielen kennen den 54-Jährigen auch noch als Moderator von "Verstehen Sie Spaß?". Auf Instagram zeigt sich Cantz jetzt allerdings von seiner traurigen Seite. "Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben", teilt er seinen zahlreichen Fans in einem neuen Textbeitrag mit. Weitere Details zu dem Trauerfall nennt die Karnevalsgröße nicht. Tatsächlich hat der Tod seiner geliebten Mutter jetzt aber direkte Auswirkungen auf sein aktuelles Tour-Programm mit dem Titel "Komische Zeiten". Promis & Stars Trauer um Sitcom-Legende: James Burrows stirbt mit 85 Jahren Cantz schreibt in seinem Posting: "Daher muss ich die Tournee-Termine in München und in Fürth absagen." Fans, die bereits ein Ticket erworben haben, müssen sich also noch etwas gedulden, um den Entertainer live zu erleben.

Ausgefallene Shows von Guido Cantz sollen nachgeholt werden