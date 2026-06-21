TV-Legende an "aggressivem" Krebs erkrankt: Urplötzlich gibt es gute Neuigkeiten

Chadlington (Vereinigtes Königreich) - Erst der Schock, nun das große Aufnahmen: Nachdem Mitte der Woche bekannt geworden war, dass Ex-"Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson (66) an "aggressivem Krebs" erkrankt ist, konnte der beliebte Brite überraschend schon am Wochenende Entwarnung geben!

Jeremy Clarkson (66) hat sich zum Glück rechtzeitig vorsorglich testen lassen. © picture alliance / AP Photo/Dave Shopland | Dave Shopland

In seiner Bauernhof-Serie "Clarkson's Farm" hatte der TV-Star Ende der 5. Staffel von seiner Erkrankung erzählt, gab in der letzten Folge einen recht düsteren Ausblick: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so."

Nur Tage später die Wendung! Auf seinem Instagram-Kanal berichtete Clarkson am Wochenende in typisch ironischer Manier, dass sein Krebs in Remission sei: "Die Aufmerksameren unter euch werden bemerkt haben, dass ich nicht tot bin. Und ich bin nicht nur 'nicht tot', mir geht es vollkommen gut."

Grund dafür sei, dass seine Ärzte den Prostatakrebs frühzeitig entdeckt hätten, "weil ich mich testen gelassen habe." Er legte all seinen männlichen Fans ans Herz, es ihm gleich zu tun. Heutzutage müssten die Doktoren nicht mal mehr einen Finger in einen reinstecken - ein simpler Bluttest würde dafür genügen.

Innerhalb weniger Stunden sammelte Clarksons Post mehr als zwei Millionen Likes. Hinzu kamen zehntausende Kommentare, in denen sich für den 66-Jährigen gefreut wurde. Andere beteuerten, sich nun auch durchchecken lassen zu wollen.