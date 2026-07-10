"Affe auf Bike" gibt zu: Das ist der größte Fehler, den man machen kann

Timmersiek/Norwegen - Deutliche Worte: Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", meldete sich bei ihren Followern auf Instagram mit einer klaren Ansage.

Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26) gab ihren Followern einen Rat. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

"Der größte Fehler ist zu glauben, dass andere einfach mehr Glück hatten", schreib die Reiseinfluencerin. Zwar würde ihrer Meinung nach Glück eine Rolle spielen, aber nicht der Grund alleine sein.

Vor ein paar Jahren war sie krank, hatte kaum Geld und wusste nicht, wie es weitergehen sollte, so die 26-Jährige. "Ich bin eine von Millionen, die ihre Ziele erreichen konnte, weil ich sie verfolgt habe", erklärte Ann-Kathrin stolz.

Sie sei damals mit einem alten Motorrad und 400 Euro losgefahren, nicht weil sich die Abenteuerlustige sicher war, sondern weil sie lieber scheitern wollte, als sich irgendwann zu fragen: "Was wäre gewesen, wenn?"

Damals habe die Bloggerin auf Bauernhöfen gearbeitet, um sich ihre Reise zu finanzieren und Schritt für Schritt wurde aus ihrem Traum Realität.

Als die Weltenbummlerin irgendwann damit anfing, ihre Geschichten zu erzählen, entstand daraus ein Buch und ihr Content auf Social Media.

"Ich wollte kein Creator werden und doch begleiteten mich irgendwann unzählige Menschen und es fühlte sich schön an", gab die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin zu.