Besondere Überraschung per Post: Frauke Ludowigs Hund Cooper verewigt

Hamburg/Köln - Ein Tierporträt der Künstlerin Manuela Rathje hat bei Frauke Ludowig (62) für große Freude gesorgt. Die in Flintbek ( Schleswig-Holstein ) tätige Porträtmalerin verewigte ihren Hund Cooper auf Leinwand und überraschte die RTL -Moderatorin damit per Post.

Nach Coopers Rückkehr aus Berlin entstand ein besonderes Erinnerungsfoto: Der Vierbeiner sitzt direkt vor seinem gemalten Ebenbild. Rechts: Die Künstlerin Manuela Rathje. © PR

Wie Ludowig in einer Instagram-Story berichtete, traf das Gemälde ausgerechnet an dem Tag ein, an dem Cooper gemeinsam mit ihrer Tochter Nele für mehrere Tage nach Berlin gereist war.

Beim Auspacken zeigte sich die Moderatorin begeistert: "Gerade heute bringt der Postbote dieses tolle Kunstwerk. Ist das nicht toll? Ich freue mich sehr. Die Ähnlichkeit ist wahnsinnig groß."

Der Goldendoodle ist mittlerweile seit über sechs Jahren Teil der Familie und war sogar schon einmal zu Gast im "RTL-Exclusiv"-Studio.

Manuela Rathje hat sich auf individuelle Tier- und Menschenporträts spezialisiert. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht dabei nach eigenen Angaben nicht allein die naturgetreue Darstellung, sondern auch die Persönlichkeit des Motivs.

"Tiere sind Familienmitglieder. Sie begleiten uns oft viele Jahre und hinterlassen unvergessliche Erinnerungen. Genau diese Persönlichkeit möchte ich mit meinen Bildern festhalten", so Rathje.

Ihr Anspruch sei es, Charakter und Ausstrahlung eines Tieres sichtbar zu machen und Erinnerungen dauerhaft zu bewahren.