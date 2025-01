"Affe auf Bike" hat Angst: Katze Bubu verschwindet bei Dunkelheit und klirrender Kälte

Rognan (Norwegen) - Quälende Ungewissheit für Ann-Kathrin Bendixen (25): Die Katze der Reisebloggerin, besser bekannt als "Affe auf Bike", ist während eines Campingausflugs in Norwegen verschwunden!

Ann-Kathrin Bendixen (25), aka "Affe auf Bike", hat Angst um Katze Bubu: Die Vierbeinerin ist bei Dunkelheit und klirrender Kälte in Norwegen verschwunden. © Fotomontage: Instagram/affe_auf_bike

"Es ist gerade 3 Uhr nachts. Ich war vor drei, vier Stunden pinkeln und habe die Tür kurz aufgemacht, weil Bubu dann oft noch ein bisschen draußen spielt. Das macht sie immer so. Aber sie ist einfach nicht zurückgekommen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Zwanzig Minuten später hätten sie und ihr Freund angefangen zu suchen. "Wir sind jetzt schon seit drei Stunden unterwegs und suchen alles ab", verdeutlichte die "Let's Dance"-Kandidatin des vergangenen Jahres,

Außer eines offenbar unter Strom stehenden Rohres hätten sie aber bisher nichts gefunden. "Wir sind jetzt safe schon einen Kilometer in jede Richtung gelaufen", unterstrich die Influencerin verängstigt.

Neben der Dunkelheit gebe es noch ein anderes großes Problem: die klirrende Kälte. "Die Katze ist jetzt vier Stunden weg, wir haben es minus zehn Grad. Wie lange überleben Katzen so was?", stammelte Ann-Kathrin sichtlich besorgt in die Kamera.