"Affe auf Bike" hat nach Horror-Unfall Angst: Ist etwa alles noch schlimmer?

Ein Physiotherapeut, bei dem sie am Mittwoch gewesen sei, habe zudem auch gesagt, dass diese Blockade sehr auffällig sei, unterstrich die leidenschaftliche Motorradfahrerin. "Ich habe mir mittlerweile wirklich etliche Meinungen eingeholt, die gehen alle so auseinander", gestand sie.

Ann-Kathrin weiter: "Ich habe mich jetzt mal eingelesen: Überall steht, wenn man so eine Blockade spürt, dass im Meniskus ein Schaden ist. Im MRT hat man ja nichts am Meniskus gesehen, aber voll oft steht da, dass Meniskusschäden übersehen werden."

Immerhin: Der Meniskus schien nichts abbekommen zu haben. Doch entspricht das auch der Wahrheit? Die 24-Jährige hat da so ihre Zweifel, wie sie ihrer Community am gestrigen Mittwoch in ihrer Story erzählte.

Für alle, die ihr immer wieder sagen würden, sie solle sich doch einfach operieren lassen, hatte die "Let's Dance"-Kandidatin der diesjährigen Staffel folgende Info: "Der früheste OP-Termin ist Ende November, Anfang Dezember. Ich werde mir morgen einen blockieren und entweder ich nehme den wahr oder nicht. So viel dazu."

OP hin oder her, sie entdecke gerade völlig neue Facetten an sich: "Ich bin hier am Klavierspielen, fange an zu singen, weil ich das interessant finde und bin am Malen. Das ist eine Seite, die ich selbst von mir gar nicht kenne", bekräftigte die Weltenbummlerin abschließend.