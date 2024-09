"Affe auf Bike" wird nach Sturz mit Roller bewusstlos! "Kranker Schmerz"

Oben angekommen postete die diesjährige "Let's Dance"-Teilnehmerin, dass sie gestürzt sei. "In mir drin hat die ganze Zeit was gezischt", schrieb sie. "Nachdem der Lenker in meine Rippe rein ist." Aufgrund des schlechten Wetters waren sie und Gabriel gezwungen, das Zelt mitten auf dem Weg aufzubauen. Dort versorgten sie ihre Wunden und Füße. "Der Weg zurück ist lebensgefährlich", hielt Ann-Kathrin fest.

Vor Ort bekamen sie in einer "kleinen, süßen Werkstatt" aber schnell Hilfe, und das für umgerechnet nur zwölf Euro, erklärte Ann-Kathrin in einer Story. Anschließend ging es zurück in die Berge, wo es aufgrund des Regens sehr rutschig war und die beiden mit ihren Rollern kaum vorwärtskamen.

Am Mittwoch hatte das Duo allerdings weniger Glück. Zunächst war bei ihrer Maschine die Bremse und die Reifen kaputtgegangen und auch bei ihrem Begleiter war so einiges im Argen, wie die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Account mitteilte.

Die 24-Jährige verletzte sich bei einem Sturz am Knie und wurde von ihrem Begleiter in ein Krankenhaus gebracht. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)

Und so kam, was natürlich kommen musste. "Dann war da so eine Kuh", begann sie fortzufahren. "Ich bin irgendwie neben den Stall gerutscht und habe es geschafft, mein Knie so zu verdrehen, dass ich irgendwie zwischen Lenker und Kuhsch*** steckte", erklärte die Norddeutsche.

Anschließend sei sie nach eigenen Angaben immer wieder bewusstlos geworden. "Ich kann mich an kaum was erinnern, außer diesen kranken Schmerz", erzählte sie weiter. In der Zwischenzeit hatte Gabriel versucht, einen Krankenwagen zu organisieren, doch die Einheimischen konnten ihm nicht helfen. Also schmiss er Ann-Kathrin auf seinen Roller und fuhr ins nächste Krankenhaus.

Dort wurde die Reise-Bloggerin gründlich untersucht. "Irgendwelche Weichteile im Knie sind nicht mehr ganz so gut, aber der Knochen ist noch heil", verkündete sie die Diagnose. "Die haben gesagt, ich kann ein paar Monate nicht richtig laufen." Das Abenteuer in Vietnam hat also einen kleinen Dämpfer erhalten.