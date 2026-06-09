"Affe auf Bike" klärt auf: "Nicht mehr die, die alles in den Arsch geschoben bekommt"
Timmersiek/Norwegen - Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", gibt ihren Followern auf Instagram einen Einblick in ihren Alltag, der vielleicht anders aussieht, als man erwarten würde.
Gerade noch als Influencerin bei "Rock am Ring" gewesen, ist die Reisebloggerin schon wieder auf dem Heimweg nach Norwegen - ihr Training für RAAM (Race Across America) wartet.
Doch es kommt anders als geplant: Anstelle einer Mütze voll Schlaf, bevor das Training beginnt, steht für Ann-Kathrin Camper Putzen auf dem Plan.
"Man ist dann einfach nicht mehr die, die alles in den Arsch geschoben bekommt, sondern die, die arbeiten muss. Ich glaube, das ist auch voll cool, dass man diesen Kontrast hat", sagt die Reisebloggerin.
Für Ann-Kathrin heißt das: Der Camper muss nicht nur auf Hochglanz gebracht, sondern auch kleine norwegische Süßigkeiten werden gekauft, die dann auf den nächsten Mieter warten.
"Ich bin nämlich ein Mensch, der nie halbe Sachen macht", erklärt die 26-Jährige.
"Affe auf Bike" liebt ihr abwechslungsreiches Leben
Bei "Rock am Ring" habe sie die Zeit ihres Lebens gehabt, vorher war sie noch nie auf einem Festival. "Ich liebe mein Leben, wie kontrastreich das ist: Ich komme gerade aus dieser perfekten Influencer-Festival-Bubble", berichtet die Weltenbummlerin.
Man sei dort in einem Hoch und dann komme man zurück und zu Hause sehe das Leben dann nicht mehr so glamourös aus, so Ann-Kathrin.
Doch die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin will sich auf keinen Fall beschweren: Die 26-Jährige habe ein tolles Leben und dürfe "absolute Hochs" erleben, gleichzeitig könne sie sich "mit dem Putzlappen in der Hand" wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.
Gerade diese bodenständigen Arbeiten würden ihr gefallen, wie zum Beispiel in der Werkstatt die Musik laut aufzudrehen oder einen Camper fertig zu machen.
"Affe auf Bikes" Fazit: "Das ist voll wichtig, dass man irgendwo ein bisschen normal bleibt in dieser komischen Welt, in der man lebt."
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)