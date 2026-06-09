"Affe auf Bike" klärt auf: "Nicht mehr die, die alles in den Arsch geschoben bekommt"

Timmersiek/Norwegen - Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als " Affe auf Bike ", gibt ihren Followern auf Instagram einen Einblick in ihren Alltag, der vielleicht anders aussieht, als man erwarten würde.

Ann-Kathrin Bendixen (26) berichtet ihren Followern von ihrem kontrastreichen Leben. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Gerade noch als Influencerin bei "Rock am Ring" gewesen, ist die Reisebloggerin schon wieder auf dem Heimweg nach Norwegen - ihr Training für RAAM (Race Across America) wartet.

Doch es kommt anders als geplant: Anstelle einer Mütze voll Schlaf, bevor das Training beginnt, steht für Ann-Kathrin Camper Putzen auf dem Plan.

"Man ist dann einfach nicht mehr die, die alles in den Arsch geschoben bekommt, sondern die, die arbeiten muss. Ich glaube, das ist auch voll cool, dass man diesen Kontrast hat", sagt die Reisebloggerin.

Für Ann-Kathrin heißt das: Der Camper muss nicht nur auf Hochglanz gebracht, sondern auch kleine norwegische Süßigkeiten werden gekauft, die dann auf den nächsten Mieter warten.

"Ich bin nämlich ein Mensch, der nie halbe Sachen macht", erklärt die 26-Jährige.