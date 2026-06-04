"Affe auf Bike" macht Mut: Darum ist die Welt nicht nur böse

Timmersiek/Norwegen - Mutige Worte: Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als " Affe auf Bike ", zeigte ihrer Community, warum es sich lohnt, an das Gute im Menschen zu glauben.

Als "Affe auf Bike" erlebte die Weltenbummlerin schon einige brenzlige Situationen. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

In ihrem Instagram-Post berichtete sie von einer vergangenen Situation auf Reisen, in der sie dringend Hilfe benötigte und ganz allein unterwegs war.

Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass Leute manipuliert seien, wenn sie glauben würden, dass Menschen immer egoistisch, kalt und gefährlich wären - und man niemandem trauen sollte.

"Ich habe das auch geglaubt. Bis ich mit meiner Motorradkombi im Nirgendwo in einen Wasserfall gefallen bin", erklärte die Reiseinfluencerin.

Als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, verlor die Weltbummlerin ihr Geld und ihr Handy. Es gab keinen Empfang, und sie wurde immer schwächer, berichtete die Reisebloggerin.

Als die 26-Jährige dabei war, im Wasser unterzugehen, kamen ihr zwei Fremde zu Hilfe und retteten sie.

Anschließend hätten die beiden die Influencerin zu ihrer Oma gebracht. Dort seien sie mitten in der Nacht durchgefroren angekommen.