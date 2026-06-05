Rock am Ring startet mit Regen, Top-Acts und kreativen Fans
Von Alina Grünky
Nürburg - Zehntausende Musikfans, 70 Konzerte und drei Tage lang Party unter freiem Himmel: Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel ist mit wechselhaftem Wetter gestartet.
Immer wieder prasselten Schauer auf die Bühnen, die Rock-Fans und ihre Zelte. Doch die Fans hielten sich mit Vorfreude und kreativen Methoden warm: Die einen veranstalteten einen Stuhl-Weitwurf-Wettbewerb, andere verwandelten den Campingplatz mit leeren Dosen und Pavillonstangen in einen Golfplatz.
Wieder andere setzten auf warme Gedanken und lasen gemeinschaftlich mit Mikro über Lautsprecher aus den Doktor-Sommer-Seiten der Bravo.
Für viele ist der Headliner Linkin Park am ersten Festivaltag ein Highlight. Auch Papa Roach, Babymetal und Limp Bizkit stehen auf dem Plan
Rund 90.000 Menschen werden erwartet – das Festival ist ausverkauft. Für die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) brachte das graue Wetter und der schlammige Boden bislang eher eine verhaltene Zahl an Einsätzen mit sich.
Rock am Ring geht mit Marteria, Volbeat und einzelnen Schauern weiter
Am zweiten Festivaltag stehen dann unter anderem die Bands Electric Callboy, Volbeat, Bad Omens und der Rapper Marteria auf den Bühnen. Den Auftakt macht am Samstag der Sänger Max Grimm (14.20 Uhr).
Allerdings könnte es am Nürburgring wieder nass werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag zunächst mit wechselnder Bewölkung in Rheinland-Pfalz. Ab Mittag erwarten die Meteorologen einzelne Schauer, aber die Gewittergefahr ist gering. Die Temperaturen sollen auf maximal 24 Grad steigen.
Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Beide gehen noch bis Sonntagnacht.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa