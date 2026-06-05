Rock am Ring startet mit Regen, Top-Acts und kreativen Fans

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Das Musikfestival Rock am Ring ist mit wechselhaftem Wetter gestartet. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Auch am Samstag ist mit einigen Schauern zu rechnen

Von Alina Grünky

Nürburg - Zehntausende Musikfans, 70 Konzerte und drei Tage lang Party unter freiem Himmel: Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel ist mit wechselhaftem Wetter gestartet.

Die Fans bei Rock am Ring ließen sich trotz Regenschauern die Stimmung nicht verderben.
Die Fans bei Rock am Ring ließen sich trotz Regenschauern die Stimmung nicht verderben.  © Thomas Frey/dpa

Immer wieder prasselten Schauer auf die Bühnen, die Rock-Fans und ihre Zelte. Doch die Fans hielten sich mit Vorfreude und kreativen Methoden warm: Die einen veranstalteten einen Stuhl-Weitwurf-Wettbewerb, andere verwandelten den Campingplatz mit leeren Dosen und Pavillonstangen in einen Golfplatz.

Wieder andere setzten auf warme Gedanken und lasen gemeinschaftlich mit Mikro über Lautsprecher aus den Doktor-Sommer-Seiten der Bravo. 

Für viele ist der Headliner Linkin Park am ersten Festivaltag ein Highlight. Auch Papa Roach, Babymetal und Limp Bizkit stehen auf dem Plan

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Rund 90.000 Menschen werden erwartet – das Festival ist ausverkauft. Für die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) brachte das graue Wetter und der schlammige Boden bislang eher eine verhaltene Zahl an Einsätzen mit sich.

In diesem Jahr ist Rock am Ring mal wieder eine matschige Angelegenheit.
In diesem Jahr ist Rock am Ring mal wieder eine matschige Angelegenheit.  © Thomas Frey/dpa
Die Fans nutzen eine trockene Phase für den Zeltaufbau.
Die Fans nutzen eine trockene Phase für den Zeltaufbau.  © Thomas Frey/dpa
Rund 90.000 Besucher werden am Nürburgring erwartet.
Rund 90.000 Besucher werden am Nürburgring erwartet.  © Thomas Frey/dpa

Rock am Ring geht mit Marteria, Volbeat und einzelnen Schauern weiter

Auch am Samstag müssen sich die Fans auf einige Regenschauer einstellen. Die Gewittergefahr ist aber laut dem Deutschen Wetterdienst gering.
Auch am Samstag müssen sich die Fans auf einige Regenschauer einstellen. Die Gewittergefahr ist aber laut dem Deutschen Wetterdienst gering.  © Thomas Frey/dpa

Am zweiten Festivaltag stehen dann unter anderem die Bands Electric Callboy, Volbeat, Bad Omens und der Rapper Marteria auf den Bühnen. Den Auftakt macht am Samstag der Sänger Max Grimm (14.20 Uhr).

Allerdings könnte es am Nürburgring wieder nass werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag zunächst mit wechselnder Bewölkung in Rheinland-Pfalz. Ab Mittag erwarten die Meteorologen einzelne Schauer, aber die Gewittergefahr ist gering. Die Temperaturen sollen auf maximal 24 Grad steigen.

Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Beide gehen noch bis Sonntagnacht.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

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