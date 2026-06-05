Rock am Ring startet mit Regen, Top-Acts und kreativen Fans

Nürburg - Zehntausende Musikfans, 70 Konzerte und drei Tage lang Party unter freiem Himmel: Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel ist mit wechselhaftem Wetter gestartet.

Die Fans bei Rock am Ring ließen sich trotz Regenschauern die Stimmung nicht verderben. © Thomas Frey/dpa

Immer wieder prasselten Schauer auf die Bühnen, die Rock-Fans und ihre Zelte. Doch die Fans hielten sich mit Vorfreude und kreativen Methoden warm: Die einen veranstalteten einen Stuhl-Weitwurf-Wettbewerb, andere verwandelten den Campingplatz mit leeren Dosen und Pavillonstangen in einen Golfplatz.

Wieder andere setzten auf warme Gedanken und lasen gemeinschaftlich mit Mikro über Lautsprecher aus den Doktor-Sommer-Seiten der Bravo.

Für viele ist der Headliner Linkin Park am ersten Festivaltag ein Highlight. Auch Papa Roach, Babymetal und Limp Bizkit stehen auf dem Plan

Rund 90.000 Menschen werden erwartet – das Festival ist ausverkauft. Für die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) brachte das graue Wetter und der schlammige Boden bislang eher eine verhaltene Zahl an Einsätzen mit sich.