Gegen Hass im Netz: "Affe auf Bike" fordert mehr Menschlichkeit

Timmersiek/Norwegen - Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als " Affe auf Bike ", hat ein selbstgeschriebenes "Poem" auf Instagram geteilt und ließ ihre Community tief in ihre Gefühlswelt blicken.

Ann-Kathrin Bendixen (26) ließ ihre Follower an ihrer Gefühlswelt teilhaben. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Das Thema ihrer Poesie: Hass im Netz. "'Wenn du morgen nicht mehr aufwachst, wird sich für niemanden was ändern' und irgendwo zwischen tausend Hassnachrichten habe ich angefangen, mich zu fragen, ob das stimmt", begann die Reise-Influencerin ihr Video.

Immer wieder wurde die Weltbummlerin mit Hasskommentaren auf Social Media konfrontiert. Sie sei ausgelacht, verfolgt, erpresst, bedroht und kaputt geredet worden. "Und trotzdem wollte die Welt da draußen immer zuerst wissen, was ich falsch gemacht habe", erklärte die 26-Jährige.

Dabei habe es Momente gegeben, wo die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin erst zu spät merkte, dass es nicht um Aufmerksamkeit, sondern um Macht gehe.

Zudem hätten Männer sie Sachen gefragt, die man mich nicht fragen sollte: "Und ich war jung genug um nicht zu verstehen, dass es falsch ist, aber alt genug, um zu spüren, dass etwas in mir drin wehtut."