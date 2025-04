"Affe auf Bike" macht ehrlichen Post: Das waren die schlimmsten Erfahrungen auf ihrer Reise

Mit all ihren Motorradklamotten fiel "Affe auf Bike" mal in einen Wasserfall. © Bildmontage: Screenshot Instagram/affe_auf_bike

Derzeit scheint die 25-Jährige bei ihrem Freund zu sein. Sonst ist die Influencerin aber mit ihrem Bike in der ganzen Welt unterwegs. Dabei ist aber nicht immer alles rosarot.

"Affe auf Bike", so ihr Instagram-Name, musste teilweise schlimme Situationen durchmachen, berichtete aber auch davon, was sie aus all dem lernen konnte.

Einmal hatte sie ein tollwütiger Hund ins Bein gebissen, während sie auf ihrem Motorrad unterwegs war. Was zunächst gefährliche Ausmaße hätte annehmen können, habe sie letztlich aber den Einheimischen nähergebracht. Diese hätten sie gelehrt, höhere Motorradschuhe zu tragen und nicht alles auf die leichte Schulter zu nehmen.

Ein anderes Mal war die Influencerin samt ihrer Motorradkleidung in einen Wasserfall gefallen. Auch ihre Wertsachen hatte sie verloren. "Es war eine der schönsten Erlebnisse", schreibt Ann-Kathrin allerdings überraschend dazu.

"Ich lernte eine Familie kennen, die mich bei ihr schlafen ließ, die mir ihre Karte anvertraute, die mir ein Lavendelbad und Suppe in der Nacht zubereiteten. Für mich bis heute eine goldene Familie! Ganz tolle Menschen", so ihre Erfahrung.