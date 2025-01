"Affe auf Bike" kann endlich aufatmen: "Sind durch die Hölle gegangen"

Die Reise-Influencerin "Affe auf Bike" (25) machte sich zuletzt große Sorgen um ihre Katze Bubu. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

In den letzten Tagen hatte Ann-Kathrin ihrer Community davon berichtet, dass Bubu, die sie auf ihrer Reise durch Norwegen begleitet hatte, mitten in der Nacht und bei klirrender Kälte verschwunden sei.

Gemeinsam mit ihrem Freund startete die Influencerin eine große Suchaktion. Sie klapperten Bauernhöfe ab, befragten Anwohner und hängten Zettel mit dem Bild von Bubu aus. Doch von dem Tier fehlte zunächst jede Spur.

Am Donnerstagabend dann die Erleichterung: Bubu tauchte wieder auf. Die Katze ließ sich mit etwas Futter aus einem Bretterverschlag hervorlocken, wie Ann-Kathrin in einem Video festhielt.

"Das zeigt mir irgendwie wieder so stark, was Kämpfen ausmachen kann! Egal, wie müde und hoffnungslos man ist ... sonst hätten wir sie nie gefunden", schrieb sie in einer Story und teilte anschließend noch mehrere Videos, auf denen zu sehen ist, wie sich Bubu ganz entspannt im Bett ihres Vans räkelt. "Sie tut so, als wäre nichts gewesen und wir sind durch die Hölle gegangen!"

Neben Glückwünschen erreichten die Influencerin anschließend allerdings auch zahlreiche negative Kommentare zu der ganzen Suchaktion ...