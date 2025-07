"Affe auf Bike" zeigt Leben in 20 Bildern, doch Fans vermissen eine Sache

Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" lebt ein bewegtes Leben, das sie auf Instagram mit ihren Fans teilt. © Rolf Vennenbernd/dpa

In dem Post, den sie am Montagabend auf ihrem Profil veröffentlichte, zeigte die 25-Jährige nicht nur, wo sie schon überall auf der Welt war, sondern blickte auch auf Formate wie "7 vs. Wild" oder "Let's Dance" zurück.

"Ich habe euch hier nur einen Bruchteil meiner Abenteuer festhalten können - aber jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte. Es gibt immer wieder diese Tage, an denen ich kaum glauben kann, was ich alles erleben darf. So viel Dankbarkeit. Alles unter anderem auch wegen euch!", schrieb Ann-Kathrin dazu.

Das Beste an dem Ganzen sei aber, dass die Reise immer weitergehe. So werde sie im kommenden Jahr erneut am bekannten Radrennen "Race Across America" teilnehmen, zudem plane sie mit ihrem Vater ein großes Abenteuer in Neuseeland.

Viele Fans zeigten sich von dem Post begeistert - einigen fiel jedoch eine Sache auf: Affes Freund Isa, mit dem die Influencerin schon seit Jahren zusammen ist, war auf keinem der Fotos zu sehen. "Ich könnte damit nicht umgehen", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Tut mir einfach nur leid, der Mann."