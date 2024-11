Nach Liebes-Aus und Instagram-Pause: So geht es Sandy Meyer-Wölden!

Statt Trubel und Ablenkung also Ruhe und Pause! Denkt die 41-Jährige dabei etwa schon an eine neue Liebe?

"Ich fühle mich richtig gut. (...) Ich habe mir ein paar Tage für mich genommen und bin sehr ruhig, bin sehr im Einklang, bin sehr im Innen und wenig im Außen gewesen", erklärt die Ex von Oliver Pocher (46).

Der Unternehmer hatte sich überraschenderweise von der Fünffach-Mama getrennt. Seitdem wurde es still um die Wahl-Kölnerin.

Nach gerade einmal fünf Monaten Beziehung, einem öffentlichen Auftritt und der Liebes-Reise in die USA war vor Kurzem Schluss mit Alexander Müller (38).

Inzwischen ist die Fünffach-Mama wieder als Single-Powerfrau unterwegs. © IMAGO / Panama Pictures

Immer wieder kamen in den vergangenen Tagen Spekulationen rund um ein mögliches Liebes-Comeback mit Olli auf. Daran will sich Sandy allerdings überhaupt nicht beteiligen - immer wieder hat sie ihrem Verflossenen den Riegel vorgeschoben.

Stattdessen will sie mehr mit ihrer Community in den Austausch gehen, über ihre Erfahrungen sprechen. "Ich habe einfach das Bedürfnis, diesen Prozess des Verarbeitens mit euch zu teilen", kündigt sie an.

Die letzten Tage hätten ihr nach eigener Aussage richtig gutgetan. Auch ohne Mann an ihrer Seite wisse die gebürtige Münchnerin ganz genau, dass sie eine erwachsene und spirituelle Frau sei, die weiß, "dass hier eine große Lernaufgabe für mich liegt".

Ablenkung findet die Unternehmerin dabei in ihren beiden Podcasts "Me Time" und "Die Pochers! Frisch recycelt". Auf Basis ihrer derzeitigen Gefühle plane die 41-Jährige aktuell, eine Spezial-Folge von "Me Time" aufzunehmen.