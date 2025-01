Pocher-Sohn (4) plaudert aus: So bitterböse betitelt Mama Amira Aly seine Tante Sandy!

In der neuen Episode ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" sprechen Sandy und Oli über das zurückliegende Weihnachtsfest. Dabei packt die Wahl-Kölnerin eine Anekdote auf den Tisch, welche die tiefen Gräben innerhalb der Patchwork-Familie verdeutlicht.

Aus einstmals besten Freundinnen sind wohl längst so etwas wie beste Feindinnen geworden. Der erbitterte Rosenkrieg zwischen Amira und ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46) hat auch die beiden Frauen entzweit.

Die Österreicherin ist seit einigen Monaten mit Christian Düren (34) liiert. Zu Pocher hat der "taff"-Moderator ein angespanntes Verhältnis. © Jens Kalaene/dpa

Über das, was hinter verschlossenen Türen so gesprochen wird, kann Oli nur schmunzeln. Und auch Sandy sieht die Sache locker. Sie betont: "Wenn das Schlimmste, was die Mama eurem Sohn sagt, ist, dass Tante Sandy eine Hexe ist – damit kann ich leben."

Weiter stellen der Comedian und seine erste Ex-Frau in ihrem Podcast klar, dass sie sich stets große Mühe geben würden, die Kinder nicht in ihre Streitigkeiten innerhalb der Familie hineinzuziehen.

Und davon gibt es derzeit einige. Denn auch Oli ist nicht sonderlich gut auf Amiras neuen Partner Christian Düren (34) zu sprechen. Deshalb sei ein gemeinsames Weihnachtsfest zuletzt auch keine Option gewesen.

"Solange Christian auf der anderen Seite sitzt, werde ich da nicht sitzen. Und solange du da sitzt, hat Amira da nicht so wahnsinnig viel Bock drauf", resümiert der fünffache Vater.