RTL-Swingerparty mit Reality-Stars? Nina Bott ist irritiert

Nina Bott (47) würde sich über ein Wiedersehen mit den Dschungel-Kollegen sehr freuen. © RTL/DPA

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin ruderte ganz schnell zurück. "Ey, das scheint so eine Swingerparty zu sein. Und ich habe wirklich fast einfach zugesagt", erzählte Bott schockiert.

"Ich glaube, man hätte sich eventuell gewundert über meine Zusage. Aber ich komm nicht", stellte die Schauspielerin klar.

TAG24 hat bei RTL nachgefragt, wie wild die Fete wirklich werden soll und bekam eine überraschende Antwort. Um eine Swingerparty würde es sich keineswegs handeln.

"RTL+ plant gemeinsam mit einem Getränkehersteller im Juli ein exklusives Event in Berlin, das im Zeichen von 'Guilty Pleasures' steht – inspiriert von beliebten Realityformaten wie Die Bachelors, Are You The One – Reality Stars In Love und Temptation Island VIP", so ein Sprecher.

Geladene Gäste könnten sich im Rahmen eines Markenevents mit Augenzwinkern auf eine unterhaltsame Nacht mit überraschenden Highlights und einem besonderen Produktlaunch freuen.